Reforma laboral: 8 cambios a la regulación que se deberían tomar en cuenta

FOTOS | Las modificaciones normativas promulgadas y/o anunciadas por el Gobierno materia laboral están generando gran polémica. Jorge Ágreda, Socio del Área Laboral de EY Perú , considera que si bien no es necesario hacer “una modificación total de las reglas de juego del mercado laboral”, sí se requiere de cambios profundos “para aligerar las grandes obligaciones de las empresas, pero también para garantizar la adecuada protección de los trabajadores”.

En su opinión, estas son las ocho medidas que deberían implementarse en la regulación laboral :

1. Eliminar la reposición e indemnizaciones por daño moral y mejorar la indemnización por despido arbitrario: el experto laboralista considera necesaria una modificación constitucional para evitar la reposición y el pago por remuneraciones devengadas al trabajador despedido y que en vez de ello se establezca expresamente que ante el despido sin causa se efectúe el pago de una indemnización tasada.

2. Contabilizar los días laborables para las vacaciones: Ágreda coincide con el Gobierno en que las vacaciones deberían ser contabilizadas en 22 días hábiles, en vez de contarse los 30 días calendario. Considera que así se lograría mayor flexibilidad y se evitaría confusiones o abusos.

3. Flexibilidad en ceses colectivos : opina que el procedimiento debería ser más flexible y rápido, para que las empresas con pérdidas acumuladas no sigan endeudándose y perjudicando a sus trabajadores. Señala que podría pensarse en un control posterior, con multas, reposiciones y remuneraciones devengadas si este mecanismo se ha utilizado de manera fraudulenta.

4. Arbitraje voluntario versus arbitraje potestativo incausado: señala que debería modificarse el esquema actual sobre arbitraje potestativo, de modo que este se aplique solo si se trata de primeras negociaciones históricas, por bloqueo en las negociaciones, o por mala fe de una de las partes. En el resto de casos, el arbitraje pasaría a ser voluntario.

5. Bandas no remunerativas : en vez de aumentar las remuneraciones, señala Ágreda, se deberían crear bandas no remunerativas o una mayor flexibilidad para utilizar los conceptos no remunerativos ya existentes.

6. Sindicatos y Derecho de huelga: el experto señala que debería modificarse la exigencia de que un sindicato de empresa necesita para constituirse agrupar 20 trabajadores, debido a que en el Perú la gran mayoría de empresas no llega a esa cantidad. Además, debería buscarse una manera de desestigmatizar una huelga, mediante la admisión de modalidades atípicas y dinámicas que permitan modernizar las relaciones colectivas de trabajo al interior de las empresas.

7. Inspecciones: El experto laboralista indica que la inspección laboral de la Sunafil debería dirigirse solo al sector formal , debido a que muchos inspectores actualmente asumen facultades que están reservadas a la competencia judicial. De este modo se mejorará fiscalización frente a problemas como trabajo infantil o forzado.

8. Beneficios sociales: asegura que los beneficios sociales de los trabajadores no deberían eliminarse, puesto que básicamente son parte de su sueldo anual.

“Gran tarea del Derecho Laboral es ser el creador de un marco adecuado y equitativo para la prestación de servicios donde se logre un empleo digno. Si se excede en dicho fin, el equilibrio se romperá y todos (trabajadores, empleadores y la sociedad en su conjunto) nos veremos perjudicados. Ninguna persona que tenga un empleo digno y formal debería ser pobre”, añadió Jorge Ágreda.