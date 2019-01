Razones por las que no alcanzaste ninguna de tus metas el año pasado

- / -

FOTO 10 | 10. Les das a otros demasiado de ti La generosidad es saludable cuando ya te has hecho cargo de ti mismo y de tus metas. No puedes dar lo que no tienes. Cuando sientas que es difícil decirle "no" a otros por querer verte bien, te estás preparando para fallar. (Foto: Difusión)