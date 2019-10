FOTOS | El último Informe de Riqueza Mundial que elabora cada año el banco Credit Suisse ubica al Perú en la segunda mitad del ranking de países latinoamericanos con mayor riqueza promedio por persona en el 2019.

De acuerdo con el estudio, Perú registra una riqueza por adulto de US$ 17,843, solo por delante de Colombia (US$ 16,411) y Bolivia (US$ 11,672) entre los países vecinos. En la región, Chile volvió a ser el país más rico de América Latina, con US$ 56,972, cinco veces más que Argentina (US$ 10,256).

La riqueza financiera y no financiera por adulto en Perú alcanza los US$ 8,043 y US$ 12,161, respectivamente; mientras que la deuda es de US$ 2,362. A nivel regional, Chile también registra la mayor deuda por adulto con US$ 10,364.

"Perú se ubica entre las naciones con ingresos medios altos, con un PBI por adulto de US$ 10,819 en el 2019. A inicios de siglo, la riqueza por adulto era US$ 4,258 frente a la actual cifra de US$ 17,843. La riqueza total del país es US$ 377,000 millones", señala el documento de Credit Suisse.

El informe también señala que, en el último año, la riqueza mundial agregada creció en US$ 9.1 billones y llegó a US$ 361 billones, lo que representa un aumento interanual de 2.6%.

El estudio muestra que la riqueza total aumentó en todas las regiones del mundo. En el caso de América Latina, se destaca que, a pesar de los problemas económicos en Argentina y Venezuela, el incremento fue US$ 463,000 millones, de los cuales US$ 312,000 millones corresponden a Brasil.