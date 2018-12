¿Quieres modernizarte? Conoce 9 formas de reconectar tu cerebro para ser creativo

- / -

FOTO 5 | 5. Intenta el blue sky thinking El concepto de blue sky thinking significa liberar completamente tu mente y hacer una lluvia de ideas sin limitaciones. Significa ir más allá de las barreras, de los estándares y de lo que hemos construido para nosotros y generar ideas que no estén limitadas por costos, esfuerzo, tiempo, tecnología o recursos. Significa liberarte de ataduras, prejuicios o creencias limitantes. Es una gran forma de encender tu motor creativo y de alimentar los pensamientos innovadores. Empieza con una pregunta clara sobre un objetivo específico. Recuerda, no hay malas ideas, así que no te preocupes si tienes un pensamiento que pudiera parecer tonto. Esto te da la habilidad de pensar fuera de la caja y de explorar ideas sin desecharlas tan rápido.