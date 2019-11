FOTOS | Los integrantes de esta generación destacan por su frescura, talento, nuevas ideas y una forma de pensar diferente. “Ellos se van a comer el mundo. Saben el atractivo que tienen en el mercado y no poseen la necesidad de querer asegurar un puesto de trabajo, ya que si no les gusta lo que hay, lo crearán ellos mismos”, afirma Jackson Lluncor, Sub Gerente de Selección y Hunting de Mandomedio Perú. Conoce las características de un Millennial en la vida profesional:

Se sienten más cómodos trabajando en un ambiente laboral usando herramientas tecnológicas .

Son dinámicos, interactivos y participativos en los procesos. Valoran mucho un trabajo que les permita desarrollar su creatividad para ponerla práctica.

Sentirse empoderados en cuanto a sus tiempos y plazos los motiva a quedarse en un mismo centro laboral por un periodos largos.

Más que un sueldo alto, prefieren trabajar en una empresa con la que compartan sus valores y convicciones . Esperan un compromiso bilateral y recíproco con la empresa.

Valoran las actividades recreativas, horarios flexibles, integración en los equipos de trabajo, entre otros formatos no tradicionales.

“Un millennial preferirá no trabajar a estar en un trabajo que no le guste, pues considera más importante su bienestar que el salario” , afirma Lluncor. Por esto, si queremos definir puestos atractivos para estos profesionales, es necesario desarrollar estos aspectos:

Tener una estructura organizacional clara que le permita saber su proyección en la empresa, además de tener un líder cercano que le brinde el acompañamiento.

Reconocen que el mercado es inestable y, por ello, no exigen un contrato a largo plazo. En cambio, valoran que su puesto de trabajo le genere aprendizaje . Esto puede asegurar su permanencia.

Un horario flexible es clave para conciliar su vida laboral y familiar. Esto se traduce en más motivación y mayor bienestar.

La empresa debe tomar en cuenta los aspectos tecnológicos como parte de su actualización constante.

Valoran las organizaciones que aporten su formación y reconozcan sus logros.

El objetivo es que las empresas generen una mayor cercanía con los colaboradores más jóvenes, asegurando su permanencia en el puesto de trabajo para capacitarlos, reforzar las debilidades que son propias de la generación y formar equipos sólidos que aprovechen las cualidades de innovación y artísticas de esta generación.