"Es una de las cosas más locas que he hecho: mental, física, emocional y financiera", dice Russell. Otros constructores "están muy preocupados por complacer a los Porsche [ejecutivos y expertos de la marca], pero yo digo 'al diablo con las reglas'. No me importa si es el momento correcto o el guardabarros incorrecto. Esto es lo que quiero. Foto: Drew Phillips