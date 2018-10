Pesque su cena en este nuevo restaurante neoyorquino

- / -

FOTO 8 | Hay 134 asientos y los comensales pescan en grupos de 15 a 20 a la vez. Cada persona paga, en total, por lo que pique el anzuelo, con precios que van desde US$ 45 por una trucha o un róbalo hasta US$ 110 por uno de los enromes salmones (que teniendo en cuenta el tamaño, puede ser una de las mejores ofertas de pescado de la ciudad). Las personas que opten porque alguien pesque su pez pagarán un poco más (US$ 55 por la trucha; US$ 125 por el salmón); pero para obtener exactamente lo que uno desea, hay redes disponibles. Una vez que el pescado está a salvo en la cocina, los comensales elijen entre unas pocas simples preparaciones: sashimi, asado, frito, en tempura o cocinado a fuego lento en salsa de soja y mirin. Todos llegan enteros, con la cabeza y los huesos, a menos que pida otra cosa.