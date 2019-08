GRAFICOS | El Índice General de la BVL en agosto comienza con 19862.57 puntos., terminó la quincena alcanzando los 18,862.77 puntos, registrando una variación de -999.8 puntos, lo que va del mes de agosto.

El Monto negociado de la BVL inició en el mes de agosto con S/ 54.30 millones y termino la quincena del mes con una negociación de S/ 24.40 millones, registrándose una baja de S/ -29.9 millones., lo que va en agosto.

En tanto, la Capitalización bursátil inicio dicho mes con US$ 151,661 millones y concluyo la quincena de agosto US$ 142,527 millones, registrándose una disminución de US$ -9.134 millones. lo que va del mes.