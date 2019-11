El Monto negociado de la BVL inició el mes de octubre con S/ 34.80 millones y terminó dicho mes con una negociación de S/ 43.50 millones, registrándose una subida de S/ 8.7 millones.

En tanto, la Capitalización Bursátil inició el mecionado mes con US$ 147,260 millones y concluyó octubre con US$ 152,677 millones, registrándose un incremento de US$ 5.471 millones.