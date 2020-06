El Monto negociado de la BVL inició mayo con S/ 16.96 millones y terminó dicho mes con una negociación de S/ 85.81 millones, experimentando una subida de S/ 68.85 millones.

En tanto, la Capitalización Bursátil inició el mencionado periodo con US$ 128,518 millones y concluyó con US$ 131,935 millones, registrándose un incremento de US$ 3.417 millones.