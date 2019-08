El Monto negociado de la BVL inicio en el mes de julio con S/ 31.70 millones y termino dicho mes con una negociación de S/ 21.80 millones, registrándose una baja de S/ 9.9 millones. En tanto, la Capitalización bursátil inicio dicho mes con US$ 158,630 millones y concluyo en julio US$ 154,055 millones, registrándose una disminución de US$ 4.575 millones.