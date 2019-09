El Monto negociado de la BVL inició en el mes de agosto con S/ 54.30 millones y termino dicho mes con una negociación de S/ 52.00 millones, registrándose una baja de S/ 2.3 millones.

En tanto, la Capitalización bursátil inicio dicho mes con US$ 151,661 millones y concluyo en agosto US$ 142,982 millones, registrándose una disminución de US$ 8.982 millones.