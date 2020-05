El Monto negociado de la BVL inició abril con S/ 21.79 millones y terminó dicho mes con una negociación de S/ 17.48 millones, registrándose un retroceso de S/ 4.31 millones.

En tanto, la Capitalización Bursátil inició abril con US$ 123,051 millones y concluyó con US$ 130,060 millones, registrándose un incremento US$ 67.06 millones.