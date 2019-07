Paolo Guerrero y las cinco lecciones de liderazgo

- / -

Foto 3 | No creer solo en las “estrellas”: En los últimos años hemos conocido a jugadores peruanos con mucho potencial que antes no eran titulares, como Luis Abram, Christofer Gonzáles y Andy Polo. “Creer en el concepto de equipo y no en invidualidades es más potente y sostenible que valerse de unas cuantas figuras. Es importante que los líderes identifiquen las fortalezas y cualidades de los miembros de sus equipos para poder sumar su participación de acuerdo a sus perfiles”, agrega Peralta. (Foto: Difusión)