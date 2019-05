Los países más poblados del mundo

- / -

FOTO 6 | Pakistán Pakistán seguramente no será el país en el que más comodidades encuentres durante tu viaje, ya que todavía no ha sido descubierto por la gran masa de turistas. La multitudinaria población que ocupa este país hace que se sitúe entre uno de los más poblados del mundo, algo que a su vez se ve reflejado en la multitud de las culturas provenientes de varios grupos étnicos. La duda que todas las personas tienen a la hora de viajar a Pakistán es si se trata de un país seguro. Aunque en este país pueda seguir habiendo algunos conflictos políticos, lo ideal es informarse bien para atravesar aquellas zonas que no son peligrosas (que son muchas) y puedan satisfacer la curiosidad de aquellos viajeros que buscan aventuras.