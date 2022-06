FOTOGALERÍA. La tecnología ha facilitado la aparición de nuevas oportunidades de negocio que requieren más de esfuerzo y habilidad que de inversión. Estos son algunos ejemplos que pueden inspirarte, según el portal emprendedores.

1) En el entorno blockchain

La barrera aquí, más que económica, es de conocimiento. No todos están capacitados para desenvolverse dentro de la blockchain, pero sí que hay muchos programadores freelance dispuestos a ayudarte y poner en marcha una idea de negocio basándose en el uso de esta tecnología.

El potencial, según algunos expertos, es inmenso. Para Sergio Velasco, CTO de Exponentia, lo que diferencia al blockchain de otras tecnologías como la Inteligencia Artificial o el Internet de las Cosas, es que mientras que estas últimas “introducen mejoras notables en los procesos hacia la automatización, la productividad o la eficiencia, el blockchain es mucho más disruptivo y transformador pudiendo representar un cambio de paradigma”.

Su poder radica en la desintermediación y, partiendo de esta base, se pueden concebir numerosas ideas de negocio. Los casos de uso de la blockchain son cuantiosos y van más allá de las criptomonedas, aunque sean estas las que aporten la capa económica para operar en los entornos virtuales.

Cualquier activo del mundo físico se puede llevar ahora al mundo digital a través de la tokenización. Hablamos desde un inmueble hasta una empresa, un cuadro, una camiseta, un proyecto de energías renovables… Los token tanto pueden ser intercambiables -el caso de las criptomonedas- como no intercambiables, en cuyo caso se habla de NFT o activo digital no fungible.

Los modelos de negocio que más podrían beneficiarse de esta tecnología son los basados en el uso de un token y los que se establezcan como Organización Autónoma Descentralizada (DAO). Pero también otros están viendo su oportunidad de negocio paralelo al mundo cripto, como pueden ser las empresas de custodia o soluciones que asesoran a inversores en activos digitales.

2) Recommerce

Se basa en la evolución del ecommerce hacia un mundo más sostenible. Con este modelo lo que haces es facilitar la venta no son productos nuevos sino de artículos en buenas condiciones pero de segunda mano de los que el propietario original desea desprenderse. Algunos recommerce compran los productos que envían las personas por correo postal para luego venderlos en su plataforma y otros permiten que promocionen los artículos cobrando una comisión por cada venta.

Amazon, por ejemplo, ya ha captado el interés que despierta esta tendencia entre los nuevos consumidores y ha implementado la opción de recommerce para la venta de móviles. No obstante, el abanico de oportunidades es muy amplio pudiendo alcanzar desde al mercado de lujo hasta otros más modestos, como bicicletas o libros en cuya vertical han encontrado su oportunidad de negocio startups como Hamelyn.

3) Gestión medioambiental

Partiendo del hecho de que el calentamiento global no es una quimera, sino una realidad evidente y de que ya no se concibe ningún negocio que no contemple la sostenibilidad, establecerse como gestor medioambiental para terceros puede representar una oportunidad de negocio. De hecho es una de las profesiones que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años.

El gestor ambiental sería el profesional encargado de trasladar la sostenibilidad a todos los niveles de la organización. Su misión, es pues, evaluar el impacto ambiental en la compañía y desarrollar la estrategia necesaria de implementación en cada una de las áreas corporativas y supervisar su cumplimiento. Obviamente, todo ello requiere de conocimientos específicos.

Bajo la responsabilidad del gestor medioambiental recae, también, la obligación de medir el impacto real de las medidas correctoras conforme a los estándares establecidos por los legisladores. Para dicha tarea, pueden apoyarse en otras soluciones como el software de Greemko, por poner un ejemplo.

4) Terapia psicológica online

La demanda de servicios de atención a la salud mental no para de crecer. Recurrir a este tipo de profesionales se ha normalizado de manera que ya no es un tabú decir que vas al psicólogo. El problema es que la atención de la sanidad pública en este campo continua siendo precaria y que no todos pueden permitirse pagar por un servicio de atención psicológica.

Montar un negocio de terapia psicológica online permite abaratar los costes al emprendedor y repercutirlo en el precio de las consultas. Sin embargo, conviene informarse antes de recurrir a uno de estos especialistas que se anuncian en internet. Si el motivo de la consulta es depresión, ansiedad, dependencias o cualquier otro trastorno relacionado con la salud mental no servirá cualquier profesional licenciado en Psicología, sino que debe recurrirse a un psicólogo clínico, el único capacitado legalmente para emitir diagnósticos y dictar tratamientos.

5) Fabricación aditiva

Uno de los grandes potenciales de la tecnología 3D es la posibilidad de personalizar los productos y fabricar en pequeñas unidades. Este tipo de negocio se basa, pues, en la fabricación a pequeña escala de artículos con impresoras 3D orientado a diferentes nichos de mercado. Tanto pueden fabricarse con esta tecnología prótesis ortopédicas como piezas específicas para una máquina que está ya descatalogada e incluso alimentos. Pero las oportunidades de negocio son muchas más.

Como caso de éxito cabe citarse la empresa Recreus, idea del ingeniero Ignacio García, CEO y fundador de la compañía, donde diseñan y fabrican los filamentos y otros materiales innovadores para facilitar la fabricación aditiva.

6) Movilidad como servicio

Si hasta hace unos años el sueño de cualquier joven era que llegase el día en el que su padre le hiciera entrega de las llaves de su nuevo coche, ahora, por no tener, muchos hasta renuncian a sacarse el carnet de conducir. Claro que no todos pueden prescindir de un vehículo para sus desplazamientos laborales, pero cada vez son más las alternativas que ofrecen una opción de uso sin propiedad.

Soluciones en esta ámbito han surgido muchas, desde plataformas para el uso compartido de automóviles hasta otras que desarrollan una especie de automóviles para ciclistas, como Zoox. subsidiaria de Amazon. Pero existen opciones más sostenibles y que requieren mejor inversión como puede ser prestar un servicio de alquiler de bicicletas o patinetes de segunda mano.

7) Dropshipping

El dropshipping se basa en un sistema de abastecimiento minorista con el que se puede abrir una tienda online sin necesidad de disponer ni almacenar nada en stock. Cuando la tienda realiza una venta, el producto se compra a un tercero y se envía directamente al cliente. El proveedor del producto es el que se encarga de hacer el envío al cliente en nombre de tu negocio.

Un caso de éxito notable en este modelo lo protagonizó BigBuy, líder mayorista dropshipping en Europa. De cara a los comercios online, el modelo, además de abaratar costes, ofrece la posibilidad probar y testear en el mercado los artículos que mejor funcionan y los que conviene desechar.

8) El modelo ‘Pay&Go’

Se inspira en el modelo que ya anticipó Jeff Bezos con Amazon Go, la tienda inicialmente exclusiva para los empleados de Amazon y ahora abierta al gran público donde estos pueden entrar, adquirir los artículos que deseen y salir de la tienda con ellos sin necesidad de aguardar largas colas ni pasar por la caja registradora.

La inversión en este nuevo concepto de retail se dirige, pues, a la adquisición de tecnología capaz de identificar el remoto a los usuarios y llevar la cuenta de los productos que se adquieren así como herramientas de pago automático. El ahorro procede del coste del equipo humano al tanto del día a día del negocio y la posibilidad de ofrecer un servicio 24/7.

Inspirados en la idea original de Amazon Go, en España han aparecido ya propuestas como la de Ghop cuyo caso se requiere un registro previo del cliente para acceder al establecimiento y deben introducir los productos retirados en una caja de pago para que las puertas se abran.

También Zara se ha sumado al modelo denominado ‘Pay&Go’ en el gigantesco establecimiento abierto en La Plaza de España de Madrid, con un sistema con el que el comprador puede adquirir cualquier producto tan solo escaneando el código con su móvil. Una vez efectuado el pago, el cliente debe dirigirse a cualquiera de los distintos puntos Pay&Go que se encuentran en la tienda, donde -por medio de un código QR generado en la app móvil-, puede retirar el dispositivo antirrobo del producto y llevárselo directamente.

9) Plataforma de alquiler de objetos

Yakk es un plataforma que te permite alquilar cualquier objeto durante el tiempo que lo vayas a usar, desde electrodomésticos hasta equipamiento deportivo, dentro de las 15 categorías de artículos disponibles. Nacida durante el confinamiento, Yakk se presenta como una plataforma en la que se pueden alquilar todo tipo de objetos por días, semanas o meses. El propósito es transformar la filosofía de consumo actual basada en comprar-usar-tirar por alquilar-usar-reutilizar.

El servicio lo ofrecen tanto a empresas como a particulares. Los productos corresponden a grandes empresas como Media Markt, Canon, Segway o Cooltra.

“En Yakk no queremos ser una empresa más, buscamos revolucionar la manera que tenemos de consumir empoderando a la gente a hacer más con menos. No tiene sentido estar comprando todo el día cosas que usamos de forma puntual, lo que sí lo tiene es disfrutar de la vida a la par que cuidamos del planeta» explicaba María Azofra, CEO de la compañía.

10) Mecánico a domicilio

La inmensa mayoría de las reparaciones de automóviles se pueden hacer en la puerta de casa, sin necesidad de desplazarse a un taller. No obstante, hay que tener en cuenta que en España no se permite reparar vehículos en la vía pública, salvo el casos puntuales como el cambio de neumáticos, el cambio de batería o la sustitución de alguna otra pieza.

Aunque la legislación no es la misma en todo el territorio nacional, en casos como los apuntados arriba si puedes requerir los servicios de un especialista asegurándote, eso sí, de que realmente lo es. La prueba la encontrarás en la emisión de la factura.

Empresas españolas que se han posicionado en este nicho encontramos alguna como Fiix donde se presentan como “expertos en mecánica móvil que acuden a ti”. La empresa ofrece servicios de reparación, mantenimiento y diagnóstico automáticos en la comodidad del hogar o de la oficina.

También la limpieza del vehículo a domicilio puede convertirse en una propuesta diferenciadora, sobre todo si es sostenible. Es el caso de Plazy una startup cuya solución solo emplea algo más del equivalente a una lata de refresco para limpiar un coche y dejarlo impecable. La empresa ha encontrado el equilibro entre la comodidad de su servicio a domicilio y un compromiso de respeto hacia el medioambiente, una apuesta que está calando en cada vez más conductores.