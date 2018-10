Ocho razones por las que practicar box te hará ganar la batalla en tu negocio

FOTOS | Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Jamás había vivido un verdadero combate hasta que emprendí. Antes de esto tuve un par de riñas, pero nunca un entrenamiento que me enseñara a pelear como un profesional, hasta hace algunos años que decidí practicar box para sacar el estrés que me provocaba estar al frente de una empresa propia. Y qué mejor manera de hacerlo que tirando puñetazos a diestra y siniestra frente a un inofensivo costal, pues no sólo me ayudó a liberar las tensiones laborales, también me ha dado valiosas lecciones: disciplina, camaradería, ligereza, fortaleza física y mental.

Tres horas, tres veces por semana de agotador entrenamiento entre sprints, trote, escuela de combate, flexiones, sentadillas, abdominales, marro, saltos, lagartijas, barra y sparrings que te empujan a tus límites físicos, los incrementan y despiertan en ti el espíritu de combate tan valioso para sobrevivir en el deporte y en los negocios.

Siempre me ha costado trabajo concentrarme en el presente, en el aquí y el ahora, justo como lo sugiere la filosofía ZEN, previendo y planeando el siguiente paso o recordando los que ya he dado. Y lo mismo pasa en el box y en los negocios; el peligro de recibir un puñetazo te obliga a estar preparado para lo que pueda suceder en ese momento, sólo tú y el contrincante.

Hay muchas causas admisibles por las que un emprendedor puede pelear legitimamente o estar preparado y en forma para enfrentar cualquier peligro latente como fraude, fracaso, crisis, malas finanzas, incluso hasta el cierre de la empresa. Un hombre de negocios debe estar preparado para eso y mucho más, y el boxeo es una excelente forma de empezar a entrenarte.

Aquí te compartimos 10 aptitudes que puedes desarrollar con el box, que son útiles para resistir el camino emprendedor y sacar a flote tu negocio.