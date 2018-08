Ocho razones por las que la gente obsesiva tiene más posibilidades de alcanzar el éxito

- / -

FOTO 8 | 8. La obsesión es más importante que el talento

No soy fan de Tom Brady, pero no puedo negar que pasará a la historia como uno de los mejores mariscales de campo de todos los tiempos. Fue lo suficientemente talentoso como para jugar en esa posición y llegar a la NFL, pero el tipo hace lo que sea necesario para ser el mejor.

Así es como Conor McGregor dice haber conquistado la UFC. McGregor dijo en un pequeño documental que: “Esto es una obsesión. El talento no existe; todos somos iguales como seres humanos. Puedes ser lo que quieras si le dedicas el tiempo suficiente… Yo no soy talentoso, estoy obsesionado.”

La obsesión puede parecer algo siniestro en las películas de Hollywood, pero es combustible emprendedor cuando se dirige hacia las cosas correctas. Es más probable que aquellos que se obsesionan con sus negocios se queden con sus empresas mucho más tiempo que los que se rinden por no estar obsesionados. (Foto:Pixabay)