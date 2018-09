Ocho lecciones de éxito de la persona más rica del planeta

- / -

FOTO 7 | 7. Arriésgate a fracasar para tener éxito Una de las estrategias clave del éxito de Bezos es su perspectiva sobre el fracaso. Bezos cree en intentar un sinfín de ideas, sabiendo que muchos de esos proyectos no van a dar frutos. Constantemente aboga por tomar riesgos calculados. Él cree que si no das ese salto nunca sabrás si pudo haber funcionado o no. De hecho, aceptar la posibilidad del fracaso lo que le ayudó a obtener el valor para lanzar su negocio. Cuando Bezos lanzó Amazon se dio a sí mismo un 30 por ciento de probabilidades de éxito. “De hecho, esa es una expectativa muy liberadora, la expectativa del fracaso”, dice Bezos en el libro One Click, Jeff Bezos and the Rise of Amazon.com. Él construyó su negocio abrazando el riesgo y aceptando que en ocasiones esto puede resultar en perder algo de dinero con tal de aprender la lección. Bezos suele bromear sobre hacer “miles de millones de dólares de fracasos.” Pero a largo plazo, todos esos experimentos han dado resultado. Al final, unos cuantos éxitos pesan más que una docena de fracasos.