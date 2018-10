Ocho hábitos de éxito de una empresa millonaria construida a los 17 años

- / -

FOTO 7 | 7. Persiste Construir un negocio nunca será un proceso continuo. Siempre tendrás días malos y odiosos. Lo que importa es saber cómo puedes persistir en estas situaciones difíciles y salir adelante para también apreciar los días buenos. Las cosas no siempre serán fáciles para ti y, a veces, esto requiere persistencia y agilidad para llegar al lugar que deseas. Tal vez tienes una gran idea que no puedes aterrizar o el negocio que siempre has querido iniciar, pero nunca has tenido el tiempo. Sigue presionando, incluso cuando parece imposible. Lo más probable es que logres lo que te propongas si le das un poco de tiempo.