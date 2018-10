Ocho frases inspiradoras de George Clooney sobre liderazgo, fracaso y humildad

FOTOS | Actor, director, productor, humanitario, empresario, ¿hay algo que George Clooney no desempeñe con éxito? Con una lista tan larga de logros, hay una serie de cosas que se pueden aprender de esta gran estrella de Hollywood.

El primer papel principal de Clooney fue como el Dr. Doug Ross en el programa de los años 90 ER de la NBC. Colocando su nombre en el mapa y consiguiéndole dos premios Emmy, Clooney protagonizó, dirigió y produjo varias películas, entre ellas Ocean´s Eleven, Syriana, Michael Clayton y Up in the Air (por nombrar algunas). Ahora, ya siendo un actor ganador de un Premio de la Academia, Clooney se ha lanzando a emprender con la famosa compañía de Tequila Casamigos, que vendió a Diageo por pequeñísima cantidad de mil millones de dólares el año pasado.

Desde el espíritu empresarial hasta la actuación, los roles de Clooney han sido muchos y muy variados. Te dejamos 8 frases inspiradoras de este personaje para conocer cómo ha encontrado el éxito en tan diversas industrias.