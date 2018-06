Ocho casos (evitables) en los que el turismo perjudica el medio ambiente

- / -

FOTO 5 | 5. Como no pago yo… hoy lleno la bañera. ¿Te resulta familiar? Si no es por haber tenido esa tentación alguna vez… ¿al menos por conocer a quien sí lo hace? En los hoteles parece que todo vale, ya hemos pagado el precio de la habitación, así que cuanto más beneficio saquemos por ello mejor ¿no? Es una de esas malas prácticas que se repiten cada día en los hoteles y el agua y el medio ambiente son los principales perjudicados. Lo de llenar la bañera para darse un baño es un buen ejemplo de ello. Si en tu casa no lo haces… ¿por qué en un hotel sí? ¿porque el agua es gratis? Piensa que el agua tiene un valor mucho más importante que el meramente económico (que no es poco), por lo que el medio ambiente te agradecerá que no la malgastes, especialmente en destinos donde además el agua es un bien tan preciado como escaso. (Foto: twenergy)