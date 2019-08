FOTOS | Además de los seguidores masivos, fotos exageradas hechas profesionalmente y estilos de vida en jet set, las celebridades son como nosotros cuando se trata de sus hábitos de redes sociales . Les encanta publicar y compartir sobre las personas, los lugares y las cosas que aman, según Businessinsider.

Aunque Instagram, Twitter y Snapchat son opciones obvias para la lista, algunas celebridades tienen algunos favoritos inesperados para usar como salidas creativas, para construir su marca o simplemente por diversión.

Estas son algunas de las aplicaciones de las que sus celebridades favoritas no pueden tener suficiente.

1. Face Swap: le permite a Sia estar a la altura de su imagen pública y sin rostro mientras promociona sus álbumes.

En 2016, Sia recurrió a las redes sociales para llamar a los fanáticos a descargar Face Swap y cambiar sus caras con la modelo que la retrataba en la portada de su nuevo álbum mientras usaba el hashtag #IAmThisIsActing . La magia de Face Swap llevó a la promoción en las redes sociales de su séptimo álbum de estudio, “This Is Acting”, que, según Complex , vendió 81,000 copias en la primera semana.

2. Perfect365: ha ayudado a crear algunas de las icónicas selfies de Kardashian-Jenner que todos conocemos y hemos visto en nuestras páginas de Instagram Explore.

La aplicación de edición de selfies preferida de Kim Kardashian, Perfect365 , es una plataforma de belleza de realidad aumentada. Según Seventeen , Kim y el clan Kardashian-Jenner usan la aplicación para retocar sus fotos y obtener el brillo perfecto. Piensa en labios más brillantes, líneas de bronceado más profundas, maquillaje y peinados directamente desde la pasarela.

3. Apple Music: Después de un año de ida y vuelta entre Taylor Swift y Apple Music, la aplicación y el cantante se han reconciliado y han entrado en una dinámica lucrativa.

Después de un breve capítulo de mala sangre entre la megaestrella de la música Taylor Swift y el servicio de transmisión Apple Music, Swift actualmente está utilizando la aplicación para conectarse con los fanáticos de una manera completamente nueva. Está pidiendo a los fanáticos que creen sus propias listas de reproducción que puedan ver con el hashtag #PlaylistbyME.

4. Twitter: Con más seguidores que casi cualquier otra figura pública, la estrella del pop Ariana Grande realmente domina Twitter.

Con la undécima cuenta más seguida en Twitter a partir de esta publicación, con más de 64 millones de seguidores, Ariana Grande no es una novata en la Twittersphere. Grande ha aprovechado el uso de Twitter como herramienta de marketing para promocionar álbumes como "Thank U, Next" y "Dangerous Woman".

Sin embargo, también es conocida por llevar a la aplicación a expresar sus opiniones y compartir los altibajos de su vida personal, desde el atentado en el estadio de Manchester hasta su relación con Mac Miller .

5. Bitmoji: La estrella de “Friends” Jennifer Aniston dijo que deja que sus jugos creativos fluyan con Bitmoji.

Jennifer Aniston dijo que le encanta un buen avatar personalizado y que disfruta de Bitmoji porque le permite ser artista. Y ella dijo en una entrevista con E! Noticias de que ella también crea Bitmoji para sus amigos.

La aplicación permite a los usuarios personalizar dibujos animados en su propia imagen , o crear personas completamente diferentes de una manera adorable y fácil de usar.

6. Snapchat: Los inspiradores discursos de Snapchat de DJ Khaled lo ayudaron a alcanzar la fama.

En una entrevista con BBC Radio 1Xtra , Khaled atribuye a Snapchat que cambió su juego en su carrera y permitió que sus fanáticos lo conocieran personalmente. Dijo que lo usa para inspirar a otras personas pero también para motivarse.

También dijo que prefiere la aplicación de redes sociales sobre otras debido a su realidad.

“Cuando presionas el botón no tengo tiempo para actuar”, dijo a Business Insider . “Presionas el botón y solo soy yo. Puedes oírlo en mi voz. Puedes verlo en mis ojos. Solo soy yo”.

7. YouTube: El actor y leyenda Dwayne “The Rock” Johnson muestra su vida para que todos la vean en su canal de YouTube.

Dwyane “The Rock” Johnson, uno de los actores mejor pagados del mundo , también es una estrella de YouTube. Tiene su propio canal titulado The Rock , que cuenta con más de 4 millones de suscriptores y presenta videos del actor asistiendo a los estrenos, respondiendo las preguntas de los fanáticos o simplemente haciendo chistes. Su primer video en 2016 fue un avance para anunciar el lanzamiento de su canal que dijo que “cambiaría el juego” de YouTube.

8. TikTok: ayudó a Lil Nas X a popularizar su éxito “Old Town Road”.

Rompiendo récords al mantener el lugar número 1 en la lista Billboard Hot 100 durante 19 semanas seguidas, "Old Town Road" se ha convertido en un fenómeno cultural global . Lil Nax X, de 20 años detrás de la legendaria canción, comenzó su carrera en la aplicación de redes sociales TikTok . Al permitir a los usuarios crear rápidamente doblados sobre videos con diferentes sonidos y audio, la aplicación se convirtió en el lugar perfecto para difundir el éxito de la trampa del país .

La canción se extendió como un reguero de pólvora en la aplicación después de que los oyentes crearon memes relacionados con la canción, haciendo que se volviera viral.