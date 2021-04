FOTOGALERÍA. El gurú del desarrollo personal Tony Robbins le dice constantemente a su audiencia: “Las personas exitosas hacen mejores preguntas y, como resultado, obtienen mejores respuestas”. A lo largo de los años, habiendo trabajado con personas de diferentes ámbitos de la vida, una pregunta que escucho una y otra vez es “¿Cómo puedo ser más productivo?”, según Entrepreneur.

Se suponía que las computadoras aliviarían nuestra carga de trabajo. Irónicamente, han hecho todo lo contrario. Las demandas de nuestro tiempo en el mundo de hoy son intensas. Ya sea que sea el director ejecutivo de una empresa emergente, un emprendedor o simplemente un padre que intenta hacer malabarismos con todo, no es fácil.

Durante años, he estado obsesionado con encontrar una respuesta a esa pregunta. Al principio, pensé que la respuesta residía en tácticas y estrategias como la regla 80/20, la técnica Pomodoro, la ley de Parkinson, nuestra gestión en la bandeja de entrada, una burbuja de tiempo, programación temática, apalancamiento o priorización.

La buena noticia es que funcionan. Todos ellos. Pero existe una gran diferencia en la eficacia con la que las personas pueden implementarlos. Por lo tanto, la pregunta no es tanto qué hacer, sino cómo. ¿Qué separa a los súper productivos de los no tan productivos? Descubrí que a menudo se reduce a dos conceptos básicos: estrés y salud.

Los dos están entrelazados. El estrés afecta nuestra salud y la salud afecta nuestro estrés, por lo que la salud es un elemento clave para un alto rendimiento. Los empresarios que no se concentren en la salud pagarán el precio a largo plazo. Lo sé porque fui uno de ellos.

En mi juventud, yo era el tipo que vivía de carnes y carbohidratos. Doritos y Snickers eran mis bocadillos, y comía muchos bocadillos. Mi salud reflejaba eso. Dos o tres veces al año, como reloj, contraía un fuerte resfriado, y cada vez me dejaba fuera de servicio durante unos días. A veces me sentía tan mal que tenía que ir al hospital. Durante una década, sumó cientos de horas de inactividad. Pero aquí está la cuestión, mi caso fue leve. Un amigo mío millonario terminó hospitalizado por estrés durante tres meses. Incluso Michael Hyatt no fue inmune. En su libro Free to Focus, comienza contando a la gente sobre el momento en que pensó que estaba teniendo un ataque cardíaco, que resultó ser reflujo ácido y estrés.

Afortunadamente, mi esposa cambió todo eso. Ella equilibró mi dieta. Mi consumo de vegetales aumentó y los bocadillos disminuyeron. Como resultado, no he perdido un día de trabajo durante ocho años.

Todos mis clientes me han escuchado decir: “Solo puedes ser tan productivo como te sientes”. Con una mejor salud, sus niveles de estrés disminuyen, su energía aumenta, su concentración mental será nítida. Lo mejor de todo es que todas esas horas ahorradas se pueden reinvertir en su vida o negocio. Así que echemos un vistazo a en qué consiste una dieta productiva.

Pescado

Los occidentales se han criado con carne y papas. Los japoneses, en cambio, van con arroz y pescado. Hasta que llegué a Japón, el pescado era una comida de una vez al mes, si acaso. Hoy, mi dieta consiste en pescado al menos dos veces por semana. El salmón es la elección a la que recurren muchos nutricionistas debido a su alto contenido de ácidos grasos omega-3, que se ha relacionado con una mejor memoria y rendimiento mental. Pero hay muchos otros peces que son dignos contendientes. Hokke (caballa) y buri (jurel) también son fuentes ricas en ácidos grasos omega-3. La sanma contiene ácido eicosapentaenoico, que mejora la circulación sanguínea, y DHA, que reduce el colesterol “malo”.

Té verde

Los antioxidantes abundan aquí. Junto al agua, el té verde se considera una de las bebidas más saludables del planeta. Está relacionado con una mejor función cerebral, pérdida de grasa y, al mismo tiempo, reduce el riesgo de enfermedad cardíaca. También es un potenciador de energía natural sin los efectos secundarios negativos de las bebidas azucaradas. Algunos estudios incluso indican que los bebedores de té verde tienen menos probabilidades de desarrollar varios tipos de cáncer.

Sopa de miso

La sopa de pollo es lo que en Occidente recurrimos como un remedio casero para los resfriados. En Japón, es sopa de miso. La gran diferencia es que en Japón, la sopa de miso es una forma de vida. La cena en una casa japonesa no está completa sin sopa de miso. El miso está lleno de probióticos que contribuyen a mejorar la salud del estómago. Además, se puede usar prácticamente cualquier vegetal, por lo que es una excelente manera de asegurarnos de obtener suficientes vegetales que necesitamos.

Nueces

Para los bocadillos, guarde las papas fritas y cómprese algunas nueces. Para aquellos con un gusto por lo dulce están los Trail Mix. Las nueces son excelentes porque sacian nuestro apetito y satisfacen nuestros deseos de bocadillos mientras se mantienen saludables. Son una excelente fuente de proteínas y grasa natural. Además de eso, son un alimento antioxidante rico en aminoácidos que contiene vitamina E. Si estás buscando mantenerse fuerte, las nueces son un excelente bocadillo para agregar a tu dieta.

Plátanos

Hay una razón por la que Roger Federer, Rafa Nadal y casi todos los jugadores de tenis del mundo tienen plátanos consigo cuando están en la cancha. Son una de las mejores fuentes de potasio y glucosa. También son extremadamente satisfactorios, lo que te permite concentrarse mejor en los medios intermedios en lugar de buscar carbohidratos vacíos y refrigerios con alto contenido de azúcar que ofrecen aumentos de energía a corto plazo pero tienen un impacto negativo en tu cintura.

Otras menciones notables: fruta fresca, huevos, yogur, tomates, espinacas y carne.

Conclusión

La salud es algo que damos por sentado, especialmente en nuestra juventud. Pero la vida pasa factura a nuestro cuerpo, por lo que debemos asegurarnos de que pueda manejar los rigores de la vida diaria. El ejercicio tiene que ver con el fortalecimiento de nuestros músculos y la salud cardiovascular, siendo sus efectos evidentes en el aspecto de nuestro cuerpo. La dieta funciona por dentro, por eso es aún más importante. La productividad no se trata solo de dominar técnicas y estrategias, sino también de dominarnos a nosotros mismos.