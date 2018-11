- / -

FOTO 1 | 1. Mapea las cosas Cuando empezaste a publicitar tu negocio, sin duda te sentiste tentado por bloguear sobre cualquier cosa que pasara por tu mente o por compartir contenido en redes sociales como te parecía mejor. Pero como seguramente ya sabes, esa no es una estrategia efectiva. ¿Este es el contenido que tu audiencia quiere ver? ¿Estás subiendo el contenido en los horarios óptimos? ¿Tu contenido te está trayendo nuevos suscriptores o ventas? Cuando tu estrategia de marketing no tiene ni pies ni cabeza, no le puedes atribuir ventas ni ningún otro resultado, y lo que es peor, si no has mapeado nada, ¿cómo vas a saber si estás logrando tus objetivos? Tienes que darte el tiempo de lanzar una campaña de marketing de manera correcta. (Foto: Getty)