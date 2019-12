El tráfico limeño será una pesadilla por las largas horas que uno perderá inmerso en el tránsito, horas que podrían utilizarse de forma productiva para otros asuntos importantes. Por esa razón, Gonzalo Carreño, country manager de WeSmartPark, App innovadora de parqueos económicos, nos presenta algunas recomendaciones para evitar estresarnos y movilizarnos mejor en estas fechas navideñas:

1. Utiliza aplicativos de navegación

Si bien es cierto cuando de manejar se trata, solemos conocer las rutas que nos llevan a nuestro destino. Sin embargo, estas pueden ser las más transitadas y con mayor tráfico. Usar aplicativos de navegación te va a permitir encontrar rutas alternas, como atajos y desvíos que te harán llegar más rápido y con menos estrés a tu destino, así como evitar aquellas con mayor afluencia vehicular. Una alternativa tecnológica puede ser el mejor aliado para viajar tranquilo.

2. Busca estacionamiento con tiempo

Muchas personas suelen perder el tiempo buscando estacionamiento para sus carros. Vueltas infinitas y minutos perdidos en esa acción nos puede generar estrés, sobre todo en esta época de compras y viajes. Si ya tenemos en mente el lugar que vamos a visitar, una recomendación es buscar el estacionamiento de forma anticipada. Existen diferentes webs o aplicativos, como WeSmartPark, que permiten hallar estacionamientos a bajo costo y de forma rápida a través de una plataforma. En esta app el costo por minuto es de 0.12 centavos de Sol.

3. Prioriza los horarios

Recuerda no sobrecargar tu tiempo con actividades tan inmediatas y que no puedas realizar por completo. Prioriza en tu calendario las actividades más importantes y evita definir horas de llegada tan rígidas. Sé flexible con las actividades que no lo requieran.

Es mejor llegar a tiempo y seguro.

4. Descansa bien

Si tenemos un viaje largo programado, es necesario dormir las horas recomendadas y estar muy bien descansados. Esto porque la somnolencia y la falta de sueño pueden ser causantes de malhumor y estrés, además de estar propensos al peligro.

5. Escucha música y ten paciencia

Si te encuentras en un embotellamiento, ten paciencia, respira y toma una actitud tolerante frente a la situación. Puedes colocar la música que más te agrade mientras conduces para estar cómodo. Eso sí, que no sea demasiado fuerte ya que la idea es relajarte y no tener el efecto contrario.