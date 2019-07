Los Ángeles es una ciudad repleta de increíbles lugares para visitar, y el Museo Petersen del Automovilismo es imprescindible en cualquier agenda.

Según el portal Mega Ricos, sus 22 galerías dispuestas en tres pisos en donde hace gala de lo último en tecnología interactiva y vehículos antiguos de colección dan un enfoque artístico, ahora es casa de Winning Numbers: The First, The Fastest, The Famous –la exclusiva colección del entusiasta de los autos Bruce Meyer, única en su tipo y que le llevó décadas ensamblar.

Una exhibición que incluye coches de carreras de gran importancia e impacto emocional que estará disponible hasta enero de 2020; así como de Hollywood Dream Machines: Vehicles of Science Fiction and Fantasy –la exposición más grande de su tipo en el mundo– que muestra majestuosamente 50 vehículos icónicos de más de 20 películas y series de televisión, disponible hasta marzo de 2020.

Un año antes de que el 250 GTO hiciera su marca seminal, Ferrari creó el SWB que más tarde fue apodado el ‘Hot Rod SEFAC’. Internamente conocido como el Comp/61, un puñado de los 250 vehículos de competición SWB imbatibles consiguió un cambio de imagen mecánico para la temporada de 1961.

En ese momento había poca competencia que pudiera rivalizar con el SWB en la clase GT y con frecuencia avergonzaba al Jaguar E-Type y al Aston Martin DB4 en suelo británico ¡No pierdas la oportunidad de admirar esta fabulosa máquina!

El automóvil Iso Bizzarrini A3/C Competition fue una versión extrema del Iso Grifo. Podía alcanzar los 188 mph en el Mulsanne Straight en Le Mans gracias a la combinación de un elegante cuerpo diseñado por Giugiaro y el V-8 americano de 400 hp. Este auto, chasis BO222, terminó primero en clase y noveno en la general en las 24 Horas de Le Mans de 1965.

La ubicación del motor del automóvil detrás del eje delantero hizo de este un verdadero diseño de motor central y contribuyó a su éxito. Hoy, este coche forma parte de la colección Bruce Meyer.

El So-Cal Speed Shop Special Belly Tank Racer, también conocido como “Lakester”, se desarrolló a fines de la década de 1940 utilizando técnicas de barra de tiro relativamente primitivas para crear un automóvil que rompería cinco récords utilizando tres motores diferentes en las salinas de Bonneville.

Alex Xydias fundó el famoso So-Cal Speed Shop el 3 de marzo de 1946, el mismo día en que dejó el Cuerpo Aéreo del Ejército, donde había servido como ingeniero B-17.

Algunos de los vehículos selectos con los que los visitantes podrán interactuar incluyen además la máquina del tiempo DeLorean de la clásica Volver al Futuro o el transportador de tropas Warthog de la franquicia de videojuegos Halo, a través de los auriculares y la realidad virtual Microsoft HoloLens.

Curada en colaboración con el Museo Comic-Con, Hollywood Dream Machines es descrita por el Director Ejecutivo de Petersen, Terry Karges, como:

“La exhibición más grande de nuestro 25 aniversario”. En un comunicado de prensa, Karges dijo: “Con más de 40 vehículos en las instalaciones del museo, la exhibición es una oda a una industria que nació en Los Ángeles. Invitamos a todo el mundo a explorar la fantasía y los conceptos de ficción detrás de estos extraordinarios vehículos”.

Tras sobrevivir a un desfavorecedor recibimiento en taquilla, La obra maestra de Ridley Scott, Blade Runner (1982), alcanzó el estatus de clásico, y ahora es una de las obras de arte más populares jamás creadas en Los Ángeles.

Ninguna otra película moderna utiliza el telón de fondo a la ciudad con tanta imaginación y talento, y solamente en esta exposición podrás admirar el fabuloso Sedán de Deckard, junto con los vehículos de la secuela, Blade Runner 2049.

Hollywood Dream Machines presenta el Batimóvil de Batman y su secuela de 1992, Batman Returns; así como el Batpod de Christopher Nolan en The Dark Knight y The Dark Knight Rises.

Los fanáticos de Batman pueden imaginarse vistiendo la capucha del Caballero Oscuro al reservar el Warner Bros. Studio Tour Hollywood, que incluye una visita a la “Baticueva” y una vista de su colección de Batimóviles y otros vehículos famosos utilizados en la franquicia cinematográfica.

Para calentar los motores ante el estreno próximo de Star Wars: The Rise of Skywalker en diciembre, los fanáticos pueden revivir la primera vez que vieron el Episodio IV: Una nueva esperanza con el X-34 Landspeeder de Luke Skywalker, ¡con ruedas! El cual ha sido prestado por el Museo Lucas de Arte Narrativo.

Desde la increíble experiencia de realidad virtual de Star Wars: Secretos del Imperio, hasta las bebidas en la ‘Cantina de la Esclavitud y la Villanidad’, hasta un viaje a ‘Tatooine’, la Fuerza estará contigo en Los Ángeles.

Con la inauguración de Jurassic World – The Ride en Universal Studios Hollywood –la aventura épica más real e intensa que cualquier experiencia en un parque temático–, vuelve a la película que lo comenzó todo, Parque Jurásico de Steven Spielberg (1993), con el emblemático vehículo Ford Explorer.

Mientras Avengers: Endgame continúa rompiendo récords en taquilla, los fanáticos del Universo Cinematográfico de marvel serán transportados una década atrás con vehículos como el Lexus LC 500 de T’Challa de Black Panther (2018), un Ford Mustang II King Cobra de Guardians of the Galaxy V 2 (2017), un Audi R8 “explotado” de Avengers: Age of Ultron(2015) y Captain America: Civil War (2016), y el modelo Ford A de Tony Stark de Iron Man (2008).

Los vehículos icónicos de numerosos programas de televisión clásicos también forman parte de Hollywood Dream Machines, incluida una réplica del Batimóvil de 1966, KITT de Knight Rider, Black Beauty del Avispón Verde y El Agente de C.I.P.O.L.