Estos multimillonarios levantaron su imperio desde casa

FOTO 5 | 5. Brian Acton y Jan Koum – WhatsApp. Ambos eran dos ex empleados de Yahoo! en paro cuando se les ocurrió la idea que cambiaría el mundo. Habían intentado sin éxito de trabajar en Facebook, y cuando fueron rechazados no podían imaginar que unos años después esa misma compañía compraría la suya por US$ 19,000 millones. El trabajo preliminar para la creación de WhatsApp se desarrolló desde la cocina de Acton y en cibercafés.