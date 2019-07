Las ‘movidas’ empresariales de la semana

- / -

FOTO 1 | El precio del metro cuadrado en la localidad de Chinchero, provincia de Urubamba, en Cusco, se puede hallar entre los US$ 100 a USD 300, revelaron a Gestión funcionarios del municipio de Chinchero. Las áreas agrícolas se ofertan entre US$ 30 a US$ 50 por metro cuadrado. (Foto:IISASUR)