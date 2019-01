- / -

Foto 5 | En un adelanto de sus perspectivas para el 2019, Compañía de Minas Buenaventura anunció que este año invertirá entre US$ 80 millones y US$ 120 millones, considerando gasto de capital de sostenimiento y de crecimiento. Asimismo, la empresa proyectó que el Ebitda (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de sus operaciones directas oscilará entre US$ 310 millones y US$ 380 millones en el 2019. (Foto: Seeking Alpha)