Foto 4 | Con 61 años en el mercado, la compañía peruana de confecciones Heltex, que maneja las marcas de ropa para damas Mae Alcott, CP by Claudia Paez y Via Roma, fue vendida. Así, el 100% de acciones fue adquirido por tres socios en una operación que se cerró en setiembre del 2018, reveló a Gestión la ex gerente general y propietaria de la compañía, Claudia Páez. “La empresa, en los últimos dos años, registraba buenos crecimientos en ventas y utilidades, por lo que consideramos que era el mejor momento para vender y se dio la oportunidad”, afirmó. (Foto: Difusión)