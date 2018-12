- / -

Foto 6 | Para el próximo año, Volcan Compañía Minera prevé duplicar su nivel de exploraciones en sus proyectos polimetálicos en la sierra central. El presidente de la empresa, José Picasso, reveló a Gestión que para el 2019 la empresa planea desembolsar US$ 50 millones adicionales al monto de su actual presupuesto de exploración, que ya se encuentra en US$ 50 millones. “Muy probablemente estaríamos llegando a US$ 100 millones en exploraciones para el año que viene”, añadió. (Foto: Difusión)