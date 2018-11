- / -

Foto 8 | Para la cadena local Platanitos la venta online ya representa el 30% de su comercialización anual, y busca que esta siga creciendo. En esa línea, su encargado de Marketing Digital, Walter Tafur, adelantó a Gestión que planea seguir sumando nuevas marcas a su tienda online. Hoy manejan un portafolio de más de 30 marcas, entre propias como Limoni; y otras que no lo son como Nine West, Nike, Cat, entre otras. “Buscamos que ingresen marcas reconocidas que aún no cuenten con plataforma online activa. Queremos hacer un catálogo (online) para impulsar sus ventas, como un market place”, indicó el ejecutivo. (Foto: Mall del Sur)