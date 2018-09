- / -

Foto 3 | La cadena estadounidense de centros de desarrollo físico experiencial para niños de cuatro meses a 12 años, The Little Gym, planea seguir expandiéndose en el mercado peruano Su representante, María Gracia Rodríguez Larraín, dijo que en los próximos tres años planean tener en total cinco centros. En esa línea, buscan abrir dos más este año en otros distritos de Lima donde aún no tienen presencia. Y está en su mira el llegar a provincias en el mediano plazo, a ciudades como Arequipa y Trujillo. En cinco años, la meta de la cadena es tener 10 centros a nivel nacional. (Foto: Difusión)