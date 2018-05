Las 'movidas' empresariales de la semana

- / -

Foto 10 | My Bump, marca peruana de ropa de maternidad,se prepara para abrir su tercera tienda en el Jockey Plaza, donde esperan atender 8 mil clientes, siendo la primera marca de ese tipo en el mall. Los otros locales de My Bump se ubican en Real Plaza Salaverry y en The Little Market en Miraflores. (Foto: My Bump)