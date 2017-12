Las 'movidas' empresariales de la semana

- / -

Foto 3 | Los vinos y los libros siempre han hecho maridaje. En línea con este concepto, abrió recientemente en Lima Book Vivant, con un local en la calle Miguel Dasso del distrito de San Isidro para entrar a competir en el mercado de librerías. Así lo señaló a Gestión el socio de la marca, Guillermo Rivas, tras anotar que “en el local en el que hemos invertido US$ 80,000, ofrecemos una librería y una vinoteca en conjunto en busca de brindar una nueva experiencia, ya que en Lima no hay lugares de este tipo”. Los libros que ofrecen, sostuvo, son de arte, gastronomía, de objeto, especializados y de narrativa literaria que no se centran en lo comercial. “El 50% del espacio de exhibición lo ocupan los libros de gran formato”, indicó.