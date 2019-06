La moda se une al mes del orgullo gay con diseños de marca

Desde la primera marcha del orgullo en Nueva York en junio de 1970 -entonces llamada Día de la Liberación de Christopher Street- las personas han celebrado su orgullo con los colores de las banderas que representan a las diferentes comunidades LGBTQ , siendo la más famosa la bandera del orgullo gay del arco iris. Este año, para la celebración de WorldPride en Nueva York en el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall, cada vez más marcas intentan participar con ropa temática.

"Estamos viendo en el mercado un producto un poco más centrado en el orgullo y colecciones más grandes", asegura Justin Berkowitz, director de moda de Bloomingdales. "Algunas compañías están evolucionando de las simples banderas de arco iris en sus productos en el pasado... usando un diseño un poco más sutil o interesante".

No importa la intención, algunas prendas adornadas con un arco iris a menudo son trágicas. Pero aquí están los mejores artículos de las colecciones de este año, muchos de los cuales benefician a diferentes organizaciones LGBTQ.

Suéter con logo Champion Pride Arc de Todd Snyder

Como parte de una colaboración de larga data entre el diseñador estadounidense Todd Snyder y la marca de "althleisure" Champion, este suéter está confeccionado en suave algodón de rizo con un mensaje colorido en el pecho. Como bonificación altruista, 20% de las ventas irán al Monumento Nacional Stonewall.

Bolso Pride de Polo Ralph Lauren

De una de las colecciones favoritas de Berkowitz, este bolso de Polo es una manera sofisticada de lucir el arco iris este mes. La marca, que donará 50% del precio de compra a Stonewall Community Foundation, tomó un enfoque considerado para su campaña publicitaria, la cual muestra una amplia gama de la comunidad LGBTQ+.

Converse Chuck 70 Pride con caña alta

Si las cañas altas cubiertas con brillo no han aparecido con suficiente frecuencia entre sus zapatos, está de suerte. Este elegante y ostentoso par muestra los colores de la bandera transgénero, incluido un rayo rosa en el exterior. Este par apoya los proyectos It Gets Better y OUT MetroWest.

Impermeable Stutterheim Vladimir de arco iris

Tal vez ninguna otra pieza represente la popular frase de orgullo "loud and proud" (alto y orgulloso) como lo hace este impermeable de algodón con mezcla de caucho y color block, en los colores de la bandera del arco iris, fabricado por la marca sueca Stutterheim. Como si verse bien no fuera suficiente, 10% del precio será donado a una organización internacional LGBTQ.

Juego Harry’s Shave Pride

Las marcas de moda no son las únicas que apoyan el orgullo este año. El disruptor de la industria del afeitado Harry ha colaborado con el artista José Roda para crear un colorido conjunto de afeitado con temática de orgullo, con un asa de arco iris de edición limitada. El 100% de las ganancias será donado a Project Trevor.

Pulsera con cuentas de arco iris de Scosha

Si el "tono bajo" es más su estilo, esta pulsera delgada y con cuentas es una excelente manera de apoyar a la comunidad LGBT. Tiene un botón de plata esterlina y un control deslizante para el ajuste, y 10% de los ingresos se donará al Centro Comunitario de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros de Nueva York.

Reloj de edición limitada Pride de Fossil

No hay mejor momento que ahora este mostrar su apoyo con este reloj y correa de 38 milímetros con los colores del arco iris, de Fossil. Se venden por separado, para que pueda combinarlos con las piezas que ya tiene: el accesorio de orgullo perfecto para los obsesionados con los relojes.

Zapatillas Soludos Pride

Su apoyo a #loveislove durará todo el verano con estas alpargatas elegantes y unisex, con un arco iris bordado que viene con un poco de franja colorida. No solo se sienten cómodos, sino que están hechos de material ecológico que se estirará y se adaptará a su pie con el tiempo.

Chaqueta camionera Levi’s Pride

Tomará un segundo vistazo para notar que esta chaqueta de mezclilla blanca está acentuada con arco iris en cada esquina. ¿Quiere un toque extra? Levante el cuello para darle un toque de color. Bonificación: el 100% de los ingresos netos se destinarán a OutRight Action International.

Camiseta Paradise Garage de Opening Ceremony y Bloomingdales

Como un homenaje a los famosos espacios LGBTQ, esta camiseta conmemora a Paradise Garage, una popular discoteca de Nueva York en los años 70 y 80. Otras camisetas muestran espacios como Saint, Uncle Charlie y Meow Mix. La colaboración entre Opening Ceremony y Bloomingdales beneficia a HousingWorks, que ayuda a las personas que viven con VIH/SIDA.

Camisa con estampado de arco iris Original Penguin

Si no ha elegido una camisa para usar en su desfile local, esta camisa veraniega de manga corta es una excelente elección. Una base naval discreta con un estampado de arco iris en miniatura es una manera divertida y discreta de lucir genial todo el verano, al tiempo que se apoya a la organización global LGBT sin fines de lucro LGBT All Out.

Zapatillas Adidas Originals Ozweego Pride

Canalice su niño de los 90 con estas zapatillas reimaginadas que cuentan con una parte superior de malla y ante y una entresuela liviana de arco iris. Son una forma genial de agregar un toque de color imperdible a cualquier look de mes del orgullo.

Camiseta J.Crew "Love first"

Envíe un mensaje de apoyo alto y claro con esta camiseta que muestra el eslogan inclusivo "Love First", con un punto final colorido. Se realiza en colaboración con -y los beneficios son para- Human Rights Campaign, la organización de derechos civiles más grande de Estados Unidos que garantiza los derechos de las personas LGBTQ.

Calcetín Pride de Bombas

No hay una manera incorrecta de usar un arco iris, y estos calcetines teñidos, cada uno con su propio diseño único, no son la excepción. Bombas cederá 40% de todas las ganancias de los calcetines comprados hasta fines de junio a Ally Coalition de EE.UU., que apoya a jóvenes LGBTQ sin hogar.