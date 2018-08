Misión Imposible para Winnie-the-Pooh: Tom Cruise retiene el primer lugar en la taquilla

- / -

FOTO 7 | En cuarta posición estuvo el tributo musical al grupo sueco Abba, "Mamma Mia! Here We Go Again". La película, con Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth y Pierce Brosnan, generó US$ 9 millones este fin de semana, y llegó a los US$ 91.2 millones acumulados en tres semanas. (Foto: IMDB)