Millennial: ¿Qué es lo que realmente necesita para ser feliz?

FOTOS | Algunos millennials todavía viven en casa de sus padres, prefieren tener mascotas que hijos, y buscan ser independientes aunque no se quedan por mucho tiempo con un empleo. Pero lo cierto es que esta generación ha cambiado la dinámica de consumo para muchos negocios, pues buscan vivir nuevas experiencias, el smartphone es parte de ellos y lo utilizan para descubrir nuevos productos e informarse antes de hacer una compra, su estilo de vida es saludable, y quieren salvar el planeta. No puedes engañarlos ni conquistarlos tan facilmente. ¿Suena complicado, no?, según Entrepreneur.

Si el target de tu negocio son los millennials o quieres abrir un negocio para venderles a ellos, te sugerimos darle un vistazo a las características que los hacen sobresalir de otras generaciones.