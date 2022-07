FOTOGALERÍA. El idioma, como componente indispensable, vivo y dinámico de las sociedades, no ha resultado inmune a los efectos de la pandemia. Uno de ellos ha sido la aparición de nuevas palabras como coronial, cuarentenial y pandemial, que hay que relacionar, inevitablemente, con milenial y centenial, que estaban antes, según el portal infobae.

Pero ni estas ni aquellas figuran en el diccionario académico. Eso no significa que su empleo esté censurado, ya que el que una determinada palabra no esté en el diccionario no significa que no se pueda usar. Ahora bien, conviene saber con qué sentido se emplean y cuáles son las dudas que despiertan entre los hablantes.

Milenial

Los mileniales son la llamada generación Y, esto es, los nacidos aproximadamente en las dos últimas décadas del siglo XX.

Milenial, adaptación del anglicismo millennial, se escribe en redonda por tratarse de un extranjerismo adaptado (aunque aquí aparece en cursiva por su condición de ejemplo). Si se quiere emplear el anglicismo “crudo” (sin adaptar), lo adecuado es emplear la cursiva (o, si no se dispone de este tipo de letra, las comillas) para marcar su condición de palabra ajena al sistema español.

Pero, por otra parte, se puede considerar que milenial se ha formado a partir de la voz milenio. En cualquier caso, la Fundéu recomienda esta adaptación como alternativa válida al anglicismo millennial, si bien considera correcta la forma milénial (con pronunciación llana) y, por lo tanto, con tilde en la e, cuyo plural sería miléniales.

Centenial

El término centenial es, a su vez, adaptación del inglés centennial, creado a imagen y semejanza de millennial. Alude a la generación posterior a los mileniales, es decir, a los nacidos a partir del 2000, pertenecientes a la generación Z.

La Fundéu propone, como alternativas al anglicismo crudo, centúrico o centurial, ya que centenal es lo relativo a la centena. Sin embargo, los hablantes prefieren centenial para hacer referencia a la generación Z por ser la adaptación directa de la forma inglesa.

¿Tres nombres para la generación de la pandemia?

Entonces llegó la pandemia y, entre el maremágnum de creatividad léxica que desató esta realidad, aparecieron nuevos términos como coronial, cuarentenial y pandemial, que son los nacidos durante la pandemia, la llamada generación C. Aunque solo nos centremos en los anteriormente citados, existen otras formas más lúdicas o humorísticas para referirse a estos niños: coronabebés, covidbaby o cuarenteniños.

Coronial

Según el Diccionario histórico de la lengua española, el origen de coronial está en la forma inglesa coronial, voz atestiguada en esta lengua en 2020 con el significado de “persona nacida o concebida durante la pandemia de coronavirus”.

Hay que decir que, en español, la forma esperable sería coronal, ya que la base (corona) no contiene la letra i y el sufijo español que forma derivados con este valor relacional es -al, no -ial. Coronal significa “perteneciente o relativo al hueso coronal” o “dicho de una consonante, que se articula con la intervención de la corona de la lengua”, pero no se emplea con el significado anteriormente señalado, ya que los hablantes prefieren coronial, como se observa en el siguiente tuit:

Cuarentenial

A partir de la voz inglesa quarantine, que significa cuarentena, se ha creado el derivado quarentennial para designar a la persona nacida durante la pandemia. En español, la adaptación ortográfica de este anglicismo es cuarentenial:

En este caso, a la base cuarenten- se le ha añadido, de nuevo, la terminación –ial, aunque, según lo dicho anteriormente, la derivación esperable sería cuarentenal, sancionado en el diccionario académico como “perteneciente o relativo al número 40″.

Como cuarentenal y cuarentenial se parecen mucho (como parónimos que son), la palabra cuarentenial, aparte de poder hacer referencia a los niños nacidos durante la pandemia, se emplea a veces lúdicamente como sinónimo de cuarentón, -na.

Pandemial

Y llegamos al último término: pandemial. Aunque pronunciado habitualmente como palabra aguda, [pandemiál], que lo es (al igual que epidemial), el término pandemial no se libra de una espuria pronunciación a la inglesa, [pandémial], lo que lleva a la aparición del plural pandemials, frente a pandemiales, que es el correcto plural.

El significado de pandemial aún no está fijado del todo. Puede usarse para referirse a los niños que han nacido durante la pandemia, pero también alude a la generación que está viviendo la pandemia y, en fin, a todas aquellas personas a quienes la pandemia está alterando la vida, independientemente de su edad.