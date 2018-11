¿Cómo tomar mejores decisiones? Cuatro tips para lograrlo

- / -

FOTO 1 | 1. Lee tanto como puedas, luego deja de hacerlo. He conocido a muchos emprendedores que usan los libros como muleta. Siempre buscan el siguiente para leerlo. A mí me gusta leer libros de autoayuda, pero hay mucha información allá afuera. Puede ser paralizadora, no te excedas y aprende con la práctica.