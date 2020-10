4 de 7

No te vayas a la dirección opuesta y crea directrices de marca y elementos que no revelen nada de tu compañía y su propuesta de valores. Las probabilidades son que has visto esto antes en logos genéricos o en el lenguaje de marketing que es muy repetitivo. Por ejemplo los libros “mejor vendidos”, los cursos de golf para “campeones” y los premios al “mejor anuncio” de las agencias de publicidad realmente no significan nada.