Fotogalerías







Management: seis pasos que tienes que dar para enfocarte en lo importante Steve Jobs decía que el enfoque no es decidir qué hacer, sino qué no hacer. Las personas suelen concordar en que estrechar el propio enfoque puede ser muy útil, pero pocos saben hacerlo. Esto se debe a que muchas veces no están claros sobre cómo enfocarse en un nivel práctico, según Emprendedores.