FOTO 4 | 4) No considerar el marketing como un elemento clave de gestión Los emprendedores suelen pensar en grandes campañas publicitarias, grandes presupuestos..., y como no disponen de tantos recursos, concluyen que el marketing no es importante para ellos. En las empresas que dedican algún presupuesto a marketing es muy habitual contratar a alguna imprenta, creativo o agencia de publicidad para todo. Y claro, cada uno intenta venderle lo que a él le interesa, des- preocupándose por completo de la estrategia. Pero no definirla puede llevar al fracaso al mayor de los presupuestos. Si no tienes conocimientos, contrata a un director de marketing o externaliza esta área de la empresa. Cada vez hay más empresas que ofrecen este servicio a pymes, con unos honorarios ajustados. La otra opción es buscar un profesional en las bolsas de trabajo asociadas a masters, centros de enseñanza como ESIC o la propia universidad. (Foto: Pixabay)