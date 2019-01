Management: Ocho superhéroes que necesitas en tu empresa

- / -

FOTO 6 | 6. Un “peleonero” tipo Deadpool. Este superhéroe puede parecer un tanto molesto, ya que es el mejor abogado del diablo. Su superpotencia es su capacidad para debatir y cuestionar cualquier cosa. Crecen mentalmente y disfrutan destrozando los argumentos y convicciones de otras personas. Piense en este debate perpetuo como el antihéroe Deadpool de tu oficina. No son el tipo de superhéroes normales y probablemente no les guste jugar con las reglas de otras personas, pero ofrecen información importante que tu empresa necesita. Al igual que Deadpool, los que discuten pueden ser ingeniosos, pero sus contraargumentos constantes pueden ser desconcertantes a veces. Aún así, las empresas necesitan esta persona para darles una visión opuesta, para detectar las debilidades en sus sistemas y planes, y para impulsar al equipo de nuevas maneras. Este héroe no convencional es intelectualmente curioso y ama los problemas desafiantes.