FOTOS | Comenzar un nuevo negocio no es un esfuerzo pequeño. Hay muchos factores que deben considerarse, y es importante investigar y prepararse lo más posible, ya que el 50 por ciento de las nuevas empresas que fracasan en sus primeros cinco años, según la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos, según Entrepreneur.

En los últimos 15 años, he tenido la oportunidad de ser el fundador o cofundador de tres compañías en tres industrias diferentes. Como parte de este viaje, mis equipos y yo hemos hecho muchas cosas bien y muchas cosas mal. Construir un negocio es una tarea desalentadora: desde la creación original de la idea, luego la planificación y validación del concepto hasta la recaudación de fondos, la contratación de personal y la rentabilidad. Hay muchos escollos en el viaje emprendedor que podrían destruir completamente tu negocio.

Por suerte, “tuve la ayuda” de varios escritores. De hecho, siempre he sido un ávido lector. Desde mi primera lectura de negocios, el clásico de Og Mandino en 1968 “El mejor vendedor del mundo”, desarrollé un hambre de aprendizaje. He satisfecho esa hambre devorando más de (lo que estimo) 1,500 libros sobre negocios, liderazgo, nuevas empresas, finanzas empresariales, creación de cultura corporativa y muchos más temas relacionados con los negocios.

Estoy convencido de que la información que absorbí en estos libros y la validación que sentí que obtuve de estos autores/mentores me ayudaron a evitar un montón de baches en el camino hacia el éxito en los negocios.

Hoy puedo hablar de forma regular a empresarios novatos y estudiantes que se encaminan hacia el camino de los negocios. Inevitablemente, los aliento a todos a leer libros relacionados con su negocio y administración. Es una educación gratuita. Hay miles de libros por ahí para ayudar a educar a los nuevos emprendedores sobre lo que están haciendo, así que quise recomendarte cinco libros que creo que ayudarán a cualquier emprendedor a tener éxito con su startup.

Cada título que está en español es una obra disponible en nuestro idioma y tiene un link a su página de Amazon.

1. El método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua, por Eric Ries

He aprendido muchas lecciones del libro de Eric Ries. Una de las mayores dificultades que enfrentarás en la creación de tu propio negocio es la administración del flujo de efectivo. Ya sabes el viejo dicho, “El dinero es el rey”. No creo que nadie pueda ir lo suficientemente lejos como para explicar la importancia de la administración del flujo de efectivo a un nuevo propietario de negocio.

Lean Startup es un libro diseñado como una guía a través de los muchos cambios que trae consigo abrir una startup. Te enseñará cómo administrar efectivamente tu presupuesto, permitiéndote la libertad de innovar y abrirte camino en el mundo de los negocios. Si deseas que tu negocio prospere, debes tener una administración precisa y efectiva del presupuesto.

2. The Founder’s Dilemmas: Anticipating and Avoiding the Pitfalls That Can Sink a Startup, por Noam Wasserman

Personalmente, he regalado más de 200 copias de este libro a nuevos graduados de negocios y amigos que he conocido. El libro se basa en la investigación de Wasserman en Princeton donde hizo un excelente trabajo estudiando a fundadores de muchas industrias y detallando sus experiencias, buenas, malas y feas.

El libro es cautivador porque utiliza ejemplos identificables, como Twitter y otras compañías reconocibles. Es una lectura obligada para cualquier persona que quiera comenzar una empresa.

Este libro se centra en ayudar a los empresarios a tomar medidas proactivas para evitar que cometan errores que, aunque son comunes, pueden tener un impacto muy negativo en su negocio. Familiariza a los nuevos empresarios con la estructura empresarial y les ayuda a comprender mejor todo lo que implica hacer que las cosas funcionen sin problemas. Este es un gran libro para enseñarle cómo administrar adecuadamente su negocio y todo lo que viene con él.

3. El principio de Peter, por Laurence J. Peter y Raymond Hull

Este es un clásico por una razón. El Principio de Peter es un libro asombroso para ayudar a los emprendedores a comprender cuándo llegan al “punto de incompetencia” y cómo reclutar a personas excelentes para ayudarlos.

¿Por qué las cosas van mal? Creo que es seguro decir que todos los propietarios de negocios han hecho esta pregunta en algún momento. En este libro, la pregunta se responde abordando el problema de la incompetencia en la fuerza laboral actual. Aprenderás la importancia del personal y cómo éste puede hacer o deshacer tu negocio.

4. La gestion al estilo Disney (Grandes casos empresariales), por Bill Capodagli y Lynn Jackson

A lo largo de los años me he dado cuenta de la importancia de crear una cultura divertida y cálida en mis negocios. El principal maestro del mundo en creación de cultura empresarial es Walt Disney. En esta obra, los autores hacen un mejor trabajo que cualquier otro libro para articular cómo pensaba su fundador y qué acciones llevaron a la creación de la empresa más rica en cultura del mundo.

Este libro detalla cómo el mantra de Walt Disney de “Soñar, creer, desafiar, hacer” ha ayudado a transformar empresas en todo el mundo. En él, aprenderás cómo puede crear el entorno más productivo, efectivo y positivo para tus empleados y clientes. Al adoptar el método Disney puedes participar en la transformación de nuestra cultura e impactar tu industria para bien.

5. Behind the Cloud: The Untold Story of How Salesforce.com Went from Idea to Billion-Dollar

Behind the Cloud acaba de saltar a mi lista de los cinco mejores libros para leer. Chris Brady, un experto en liderazgo de la revista Inc., me sugirió que leyera esta obra y estoy muy agradecido. Es la historia de Salesforce.com y cómo Marc Benioff y su equipo crearon una compañía de calibre mundial antes de que existiera el término “en la nube”. Desde sus inicios, Salesforce.com ha sido un líder en innovación.

Este libro detalla el viaje sin obstáculos de la empresa hacia el éxito, que ilustra cómo puedes utilizar las cualidades únicas de tu negocio para generar ingresos masivos. Esta obra es un excelente recurso para que tu negocio se destaque en cualquier circunstancia.

Ya seas un empresario experimentado o un startupero que va arrancando, nunca debes dejar de buscar formas de mejorar tu negocio. Examina tus fortalezas y debilidades y busca las áreas en las que deseas crecer. Tal vez quieras aprender a presupuestar mejor o desees fortalecer la estructura de tu empresa. Sea cual sea el aspecto de tu negocio en el que desees mejorar, hay un libro para ayudarte a hacerlo.