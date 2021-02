2 de 7

REUTERS

Las empresas -y el mundo entero- están llenas de personas cuya frase favorita es “ese no es mi trabajo”. Son personas que han sido educadas para presionar un botón, apretar una tuerca, cerrar una puerta. Asumen su parte en el proceso, pero evitan el proceso completo. No les importa el producto final, ni la experiencia, ni la identidad del todo, sino solo hacer su parte, cumplir su trabajo y tener cubiertas las espaldas si algo sale mal. “No fue mi culpa”, dirán. “Ese no es mi trabajo”. (Foto: Reuters)