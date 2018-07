Management: Diez secretos para mejorar las ventas de manera exitosa

- / -

(Objetivo) 1. Define tu mercado. El primer secreto para crear una empresa es definir: ¿qué quieres vender? y ¿a quién se lo quieres vender?, ¿a qué mercado quieres llegar?, explica Mendoza Peña. En el caso de EuroTe, Olivia tenía claro que quería vender la gran variedad de tés y tisinas que importaría de Suecia, pero se enfrentó a que en México, hace dos décadas, "la cultura de tomar té era incipiente. Nadie lo consumía, todos preferían el café", señala. Sin embargo, hizo un "estuche de tés" –diseñado por su marido, quien es ebanista- y con algunas variedades buscó a sus antiguos colegas de trabajo, ejecutivos en su mayoría, para enamorarlos de una bebida que no estaba tan popularizada.



Cinco años después, entró a El Palacio de Hierro, pero en ese inter la buscó Costco para pedirle que les surtiera té por volumen. Su respuesta fue un no. La razón es que su mercado no estaba en la venta al mayoreo, debido a lo delicado del producto que comercializa. "Una parte de mi estrategia ha sido no vender donde no debo. Aunque es difícil resistirse a la oferta de un grande como Cotsco, estoy segura que no es el mercado, no es el lugar y tampoco es el canal", explica. Pues la emprendedora no quería ponerse a la par de los tés comerciales.