Sólo tomó un par de meses para que el coronavirus cambiara completamente el mundo tal como lo conocíamos. Pero, según el portal Entrepeneur, si está esperando pacientemente a que las cosas vuelvan a la normalidad, hay malas noticias, ya que es difícil que finalmente podamos volver a un mundo anterior a COVID-19.

¿Cómo se ha alterado el futuro del trabajo? Aquí hay un vistazo de qué anticipar en el futuro.

Flexibilidad permanente

Incluso antes de la pandemia de COVID-19, cinco millones de personas ya trabajaban desde casa al menos la mitad del tiempo. Desde entonces, según una investigación de Salesforce , el 61% de la fuerza laboral trabaja desde casa. Aún más sorprendente es que el 53% de los empleados comenzaron a hacerlo debido a COVID-19. ¿Y adivina qué? Son más productivos y comunicativos.

Debido a esto, espera que los acuerdos de trabajo flexibles se conviertan en la norma y no solo en una tendencia. Twitter anunció recientemente que la mayoría de los empleados podrían usar el trabajo desde casa de forma permanente, e incluso compañías más tradicionales como Barclays y Morgan Stanley han implementado esta política.

"Es obvio en esta etapa que el trabajo remoto se verá con una importancia completamente nueva después de COVID-19", dijo Ben Rogers, presidente de clientes de plataforma y tecnología de National Research Group (NRG). "Será necesario realizar inversiones en plataformas y tecnología para maximizar la eficiencia en este nuevo paradigma".

¿Significa esto que los empleados nunca más abandonarán sus hogares? Por supuesto no. Pueden visitar la oficina uno o dos días a la semana para eventos en persona. Además, habrá algunos trabajos donde trabajar de forma remota no es una opción. Pero, podemos estar seguros de que los días de la rutina diaria tradicional de 9:00 a.m. 5:00 p.m. han quedado atrás.

Adiós a las reuniones en persona

Debido al coronavirus, las reuniones virtuales se han vuelto más populares que nunca. Y al igual que el trabajo remoto, espera que la tendencia se convierta en la nueva normalidad. Hemos visto a Zoom aumentar a lo grande y muchas innovaciones significativas con otras plataformas de reuniones virtuales. El COVID también puede disminuir muchos viajes de negocios.

Pero, no solo esperes un aumento en las videoconferencias. Anticípate a reemplazar aún más tus reuniones por correo electrónico y mensajes instantáneos. Este tipo de comunicaciones probablemente será más rápida y más eficiente. Cuando llegue el momento de establecer una buena relación, confía en videoconferencias y prueba actividades de creación de equipos como almuerzos virtuales.

Compartir talentos entre industrias

"Como líderes", dicen Ravin Jesuthasan, Tracey Malcolm y Susan Cantrell en Harvard Business Review, "todos debemos preguntarnos: ¿Cómo podemos aprovechar el ecosistema más amplio de talento para construir la resiliencia de las organizaciones y las personas durante estos tiempos difíciles?"

¿La respuesta? "Una respuesta innovadora es desarrollar un intercambio de talentos entre industrias".

¿Qué es esto exactamente? Bueno, es donde las personas desempleadas, debido a esta crisis, trabajan temporalmente en "organizaciones que tienen un exceso de trabajo", como la logística. ¿Por qué es esto beneficioso? Ayuda a evitar "los costos de fricción y reputación asociados con dejar ir a las personas mientras se apoya a los trabajadores en el desarrollo de nuevas habilidades y redes".

Empresas como Kroger, por ejemplo, han "prestado" empleados suspendidos del distribuidor mayorista de alimentos Sysco. "Meses antes en China, las empresas también comenzaron a compartir empleados de manera creativa", agregan los autores. "En estos acuerdos, las empresas que reciben empleados definen qué habilidades están buscando", explican Jesuthasan, Malcolm y Cantrell. "Luego trabajan con las compañías que comparten a sus empleados para definir la duración del intercambio, así como las implicaciones para el pago, los beneficios y los seguros".

Adaptación, agilidad e innovación

¿Qué compañías van a salir de la pandemia relativamente indemnes? Serán aquellas con un modelo de trabajo en casa. Obviamente, esto se debe a que tienen costos fijos limitados, como bienes raíces, y son lo suficientemente livianas como para que puedan cambiar de dirección si es necesario.

Pero no todo es pesimismo para las empresas con ubicaciones físicas o productos. Caso en cuestión: destiladores que han pasado de hacer licores a desinfectantes para manos. O, las compañías de ropa ahora hacen máscaras para satisfacer las demandas de los clientes. Otro ejemplo sería ofrecer servicios en línea. Toma un gimnasio, como ejemplo. Los clientes podrían pagar sesiones de entrenamiento virtual en lugar de ir físicamente al gimnasio.

Resultados vs tiempo

A medida que nos adaptamos a los nuevos arreglos de trabajo, existe la tentación de monitorear a nuestro equipo. Actualmente, los empleadores controlan a sus equipos con la supervisión de pulsaciones de teclas, la lectura de mensajes de Slack o el análisis de las pantallas que ha compartido en Zoom. Pero, monitorear constantemente a tus empleados podría ser contraproducente.

Los empleados pueden sentir que su privacidad ha sido violada. Como consecuencia, pueden abandonar tu organización. También sofoca la innovación y señala que no confías en ellos, lo que disminuye la motivación y la productividad.

"El papel de los líderes cambiará a una mayor atención sobre el empoderamiento de sus empleados, dándoles energía en torno a una misión común y midiendo los resultados de su trabajo", señala Bill George, autor de Discover Your True North . "En lugar de medir los aportes de los empleados, las empresas cambiarán a resultados y métricas prospectivas como la participación de mercado y los comentarios de los clientes".

Salud y bienestar

El bienestar del equipo ahora estará a la vanguardia de las prioridades de los empleados y la compañía. Si bien todavía estamos en COVID y podemos estar varados por algún tiempo, sigue trabajando para asegurarte de que tu equipo esté bien mental y físicamente.

Dependiendo de tu industria, esto variará. Pero, si esperas que los empleados regresen físicamente al lugar de trabajo, debes intensificar las labores de limpieza y esterilización.

Es posible que también debas implementar evaluaciones obligatorias en el trabajo. Empresas como Amazon, Walmart y Starbucks han estado tomando la temperatura de sus empleados. Incluso puede haber un “pasaporte de inmunidad”, como el que se está discutiendo en el Reino Unido.

Es posible que debas ayudar a tu equipo con su salud mental, independientemente de si entran o trabajan de forma remota.

"Desafortunadamente, a nivel individual, hay algunas personas que van a enfrentar el estrés postraumático", dijo Adam Grant, profesor de la Escuela Wharton. "La noticia alentadora psicológicamente es que más de la mitad de las personas informan una respuesta diferente al trauma, que es el crecimiento postraumático".

"El crecimiento postraumático es la sensación de que desearía que esto no sucediera, pero dado que sucedió, siento que estoy mejor de alguna manera", explica Grant. "Podría ser una mayor sensación de fuerza personal". O "podría ser una sensación más profunda de gratitud; podría ser encontrar un nuevo significado o invertir más en las relaciones ".

Para ayudar con esto, muestra empatía y reduce el estigma que rodea la salud mental. Debes asegurarte de que tu plan de seguro cubra las visitas al terapeuta, y que pueda derivar a aplicaciones como Headspace o líneas directas de crisis.