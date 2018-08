Management: Cuatro tips para aprender cómo validar una idea de negocios

- / -

FOTO 4 | Mantén siempre una actitud de feedback Ningún emprendedor debe tener miedo de recibir feedback, pues es la única forma en la que es posible entender dónde está la oportunidad de mejora para un producto. ¿Te imaginas cuál es el oro del feedback? Encuentra la respuesta después de escuchar el podcast. Si escuchaste todo el episodio, estarás buscando el curso sobre Human Centered Design (HCD) que Empréndete recomienda. Puedes tomarlo haciendo click aquí No olvides que puedes entender más sobre la teoría de Jobs to be Done en nuestro portal Premium. ¡Inscríbete ya! (Foto: Difusión)